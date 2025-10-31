“Y me convierto en un río” y “Kumusta po kayo?”: los dos proyectos seleccionados en Inéditos 2026

La convocatoria Inéditos 2026, dedicada a apoyar propuestas expositivas de arte contemporáneo, ya tiene a sus dos proyectos ganadores que expondrán en nuestro centro La Casa Encendida.
El jurado de esta edición ha estado compuesto por tres figuras destacadas del ámbito curatorial: Violeta Janeiro (comisaria independiente e investigadora), Direlia Lazo (directora artística de ZsONAMACO) y Pablo Martínez (educador e investigador cultural).
Tras evaluar más de cuarenta propuestas, el jurado ha seleccionado dos proyectos que destacan por su enfoque innovador y su capacidad de diálogo con el presente.
🔹 El primero de ellos, titulado Y me convierto en un río, cuya lengua marrón no descansará, ha sido comisariado por Raquel Algaba. La propuesta reflexiona sobre la relación actual entre lo natural y lo tecnológico, explorando cómo plantas, sistemas técnicos y conciencia humana se entrelazan. El espacio expositivo se transforma en un invernadero expandido, donde cada obra genera su propio microclima. Las instalaciones se integran en un ecosistema simbólico que invita a repensar nuestra conexión con el entorno.
🔹 El segundo proyecto, Kumusta po kayo?, comisariado por Álvaro Talavera, reúne a siete artistas filipinos que exponen por primera vez en España. A través de medios diversos —fotografía, pintura colectiva, arte digital, entre otros—, la muestra ofrece una mirada contemporánea sobre Manila como escenario y metáfora. Las obras resignifican las huellas coloniales y reivindican el derecho a narrar la propia historia desde una perspectiva descentralizada.
Desde su creación en 2002, Inéditos se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar la carrera de comisarios emergentes en España. Con carácter bienal, el programa se ha convertido en un referente en el apoyo al arte joven y la experimentación curatorial.