ACENTO 2026, descubrir la Fundación Montemadrid en comunidad

Las Jornadas de Puertas Abiertas ACENTO 2026, celebradas del 23 al 25 de enero en La Casa Encendida, ofrecieron una visión amplia y accesible del trabajo que desarrolla la Fundación Montemadrid, permitiendo al público acercarse a proyectos y procesos que habitualmente están fuera del foco público.

Con 30 actividades repartidas a lo largo del fin de semana, el programa destacó por su enfoque inclusivo, especialmente en relación con la comunidad sorda. Entre las propuestas, se encontraron la intervención de Remedios Zafra sobre Simone Weil, que congregó a numerosos asistentes, El Canal del Parto, intervención de Andrés Fernández (Debajo del sombrero), y la proyección de la película Sorda, de Eva Libertad, seguida de un coloquio que puso el foco en la diversidad sensorial y la accesibilidad cultural.

El festival también dio visibilidad al trabajo que realizan los distintos centros de la Fundación Montemadrid —como el Centro Ponce de León, las Escuelas Infantiles Montemadrid, Casa San Cristóbal o el Centro Padre Piquer—, que compartieron actividades, proyectos comunitarios y experiencias creativas desarrolladas a lo largo del año. Estas aportaciones reforzaron la dimensión social de la Fundación, acercando su labor a públicos muy diversos.

ACENTO 2026 se consolida así como una cita anual que permite conocer de primera mano el alcance del trabajo de la Fundación Montemadrid y sus centros, así como su impacto en los ámbitos cultural, educativo, social y medioambiental.