Nueva edición de Montemadrid Vives Emplea

Ha comenzado el plazo para inscribirse en la próxima edición de Montemadrid Vives Emplea-Despega San Cristóbal, el programa gratuito que desarrollamos en Casa San Cristóbal en colaboración con Acción contra el Hambre y el Fondo Social Europeo, con el objetivo de aumentar las posibilidades de encontrar empleo de personas desempleadas.

El programa, que empezará en septiembre, está destinado a promover la adquisición de habilidades sociales y competencias básicas para el empleo de personas que, por diferentes motivos, se encuentren en situación de riesgo de exclusión sociolaboral, poniendo en valor su talento e iniciativa para mejorar su situación personal y el entorno que los rodea.

La edición que acaba de finalizar tuvo que superar importantes complicaciones debido a la COVID-19 y aun así pudo celebrarse en parte de manera telemática gracias al esfuerzo realizado para dotar de conectividad a quienes no disponían de esta. Debido a la crisis las dificultades para encontrar trabajo han sido mucho mayores y, por esta razón, hemos decidido seguir apoyando a las personas participantes, no sólo durante el primer semestre, si no que estaremos atendiéndolas hasta final de año para intentar ayudarlas a encontrar ese trabajo tan necesario para la mayoría de ellas.

Si quieres saber qué requisitos necesitas para participar en el Programa Montemadrid Vives Emplea Despega San Cristóbal infórmate aquí.