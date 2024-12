Encuentro con los protagonistas de ‘Flying Hands’ en el Ponce de León

Los estudiantes del Ponce de León de Fundación Montemadrid vieron ayer en exclusiva el largo documental «Flying Hands» y compartieron un coloquio con Aniqa Bano y su marido, protagonistas de la cinta en la que se da a conocer la dura situación de los niños y niñas sordas en Pakistán.

Cuando nació su hija, Aniqa Bano y Afzal Rasool tuvieron que enfrentarse a la sordera. Aunque consiguieron que tuviese un implante coclear, también descubrieron que la comunidad descartaba a los niños y niñas sordas, vulnerando sus derechos y privándoles de una educación y de la oportunidad de tener un futuro digno. De hecho, menos del 5% de los niños sordos de Pakistán (en su mayoría niñas) pueden asistir a la escuela. Lo que significa que no aprenden lengua de signos, no pueden expresarse y no pueden desarrollar el pensamiento, que va ligado al desarrollo de la comunicación. Además, el documental muestra la propia desesperanza que tienen las familias de niños y niñas sordas, que por tradición o imposición cultural, muchos están convencidos de que es innecesario que las personas sordas vayan a la escuela, o incluso, que tenga nombre.

Tras el visionado, los estudiantes de nuestro centro educativo bilingüe en lengua oral -lengua de signos, pudieron entablar una conversación con Aniqa y Afzal, preguntarles cómo consiguieron montar la escuela para niños y niñas sordas en plena cordillera del Karakórum, qué retos continúan teniendo y cómo han cambiado las cosas para las personas sordas en su población y para su hija.

Reconocimientos internacionales

Tras su premiére en la Sección Oficial de Hot Docs Festival y su paso por festivales internacionales, ‘Flying Hands’ se estrenó en España en el Mallorca Evolution Festival, donde ganó el premio al mejor documental internacional. La cinta ha ganado también el premio al mejor guión en el Festival de Guadalajara. Hasta el 14 de diciembre estará en salas en Bilbao y en los cines Golem de Madrid.

La película está narrada en urdu, balti, inglés y lengua de signos de Sara Blanco, Paula Iglesias, Marta Gómez, Noelia del Potro y Marta Casquero; producida por Al Borde films y Labografías Nodos de Expresión. El guión es de Marta Gómez y Paula Iglesias; montaje de Raúl Barreras, y la dirección de fotografía de Gómez e Iglesias, respectivamente.