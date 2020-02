Presentamos la exposición de los proyectos ganadores de Generación 2020, nuestra convocatoria destinada a artistas menores de treinta y cinco años que, como cada año, muestra una selección del panorama del arte contemporáneo más actual y podrá visitarse en La Casa Encendida del 7 de febrero al 26 de abril.

Este año el jurado ha estado compuesto por Lisette Lagnado, comisaria de la 11 Berlin Biennale for Contemporary Art; Fernando Pérez, director de Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao, y Marta Rincón, directora de programación de Acción Cultural Española (AC/E).

Los ocho artistas y propuestas elegidos son: Elisa Celda (Madrid, 1995) con O arrais do mar; Miguel Marina (Madrid, 1989) con Celada; Gala Knörr (Vitoria-Gasteiz, 1984) con Good Bad Not Evil; Claudia Rebeca Lorenzo (Logroño, 1988) con Txukela; Oier Iruretagoiena (Errenteria, Guipúzcoa, 1988) con Paisaje sin mundo (mural); Nora Silva (Madrid, 1988) con No Fall Games; Cristina Mejías (Jerez de la Frontera, 1986) con La máquina de Macedonio y Javier Arbizu (Estella, Navarra, 1984) con Knee-deep.

En palabras del comisario, Ignacio Cabrero, los proyectos realizados por los artistas premiados están influidos por la visión de futuros distópicos, por la oscuridad, el fanatismo y el control de la actual realidad. Sin embargo, sus propuestas se presentan como acciones de resistencia a partir del presente entendido como único espacio temporal donde ejercer el control, un presente ligado a la comprensión y el conocimiento del pasado.