Intervención artística en la fachada del Palacio de la Música

Nuestro centro La Casa Encendida ha intervenido, de la mano del dúo de artistas Los Bravú, la fachada del Palacio de la Música de Madrid, con una obra de arte a gran escala elaborada en el azulejo azul presente en tantas fachadas de Madrid y que representa un alegato en favor de la cultura y el medio ambiente.

Esta obra de arte a pie de la calle más transitada de España ocupa 170 metros cuadrados, más de 30 metros de ancho y casi 5 metros de altura y, a partir de un dibujo elaborado con técnicas que van desde la acuarela al rotulador, describen situaciones, personajes y objetos actuales al estilo clásico.

El azulejado típico de Madrid, fundamentalmente figurativo, decora edificios, restaurantes y tiendas históricas de la ciudad y gran parte se ha perdido. Inspirándose en su iconografía, pero pasado por el tamiz de sus icónicas producciones, figuras fundamentalmente femeninas y contemporáneas se representan aquí a la manera renacentista, captando la atención del espectador. Dea Gómez (Salamanca, 1989) y Diego Omil (Pontevedra, 1988), alias Los Bravú, vuelven a llenar de azulejo la Gran Vía entrelazando el pasado, el presente y el futuro cultural de una de las calles más emblemáticas de la ciudad y en el que el Palacio de la Música de Fundación Montemadrid volverá a ser un referente.

En el mural, realizado con la colaboración de Azulejos Peña, se incluyen además códigos QR que conectan con La Casa On, la plataforma digital de La Casa Encendida. Con una programación que se irá actualizando, a través de estos códigos, los paseantes podrán acceder de forma gratuita a contenidos repartidos en cinco bloques:

La Casa Encendida Radio, plataforma de experimentación sonora que explora el formato radiofónico desde una perspectiva artística con podcasts como el de Bam Chica for chica, un programa de radio que mapea la escena musical 100% femenina; You Got to Get In to Get Out, podcast que reconocen el techno como entidad cultural, social, histórica y material, o Terrordrome, presentado por Anna Bogutskaya y creado junto a chino Moya sobre cine de terror.

Recomendaciones culturales, música y cine como los conciertos de La Terraza Magnética, el festival Audioactivity, o la sección “Give Me Five”, en la que artistas, comisarios, pensadoras y escritores comparten cinco recomendaciones culturales.

Voces inspiradoras como las de Amaranta Gómez, Brigitte Baptiste, Nora Chipaumire, Noha El Haddad o Daniel Innerarity.

Ecología y ciudadanía a través de contenidos como la reciente entrevista con Orsola de Castro o el encuentro entre Yayo Herrero y Kois Casadevante.

En el bloque dedicado a niñas y niños se ofrece el Audiocuento “En Familia” de Olga de Dios, la playlist creada por Nano4814 o el taller “La comida cobra vida” en el que Mari Miyazawa enseña cómo crear una obra de arte comestible con el almuerzo escolar.

A través de La Casa On, La Casa Encendida ha desarrollado numerosas actividades online desde el inicio de la pandemia con el fin de expandir e incidir en la apuesta cultural, social y de servicio público que desde 2002 caracteriza al espacio cultural perteneciente a Fundación Montemadrid. La Casa On es una plataforma virtual enfocada en los nuevos formatos de creación, exhibición y conocimiento y en la que se amplían y difuminan los límites temporales, geográficos y disciplinares de la programación.

Los Bravú son Dea Gómez (Salamanca, 1989) y Diego Omil (Pontevedra, 1988). Bajo el nombre de Los Bravú han desarrollado una carrera multidisciplinar donde intercalan pintura, escultura o cómic. Los Bravú recurren a diferentes disciplinas para indagar en problemáticas contemporáneas como la turistificación, la vida de los jóvenes en el entorno rural o la relación humana con los medios digitales. Sus exposiciones más recientes en centros de arte incluyen Processi 144_M, entrelazarse con Roma (Matadero, Madrid), Brillas muchísimo (DA2 Museo de Arte Moderno de Salamanca) o Unflappable (Unit 1, London). En 2020 comenzaron a trabajar en el ámbito de las artes escénicas presentando su espectáculo Cuaderno de Vacaciones en el festival Escenas do cambio.

El Palacio de la Música, casi 100 años de historia

El Palacio de la Música es un edificio emblemático de la Gran Vía madrileña obra del arquitecto Secundino Zuazo, que data de 1926. Fundación Montemadrid trabaja en el proyecto de reforma para convertirlo en un equipamiento cultural de primer orden. El objetivo es recuperarlo y devolverle su uso como espacio escénico de referencia dentro y fuera de la capital. El proyecto aprobado por la Comisión Local de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid en abril de 2020 respeta el edificio original, cumpliendo escrupulosamente con las medidas de protección que la ley exige para un edificio de este tipo. La conservación del edificio original está en la base de este proyecto, que actualiza los usos y necesidades, con espacios dedicados a la restauración y a otros posibles usos, para convertirlo en un espacio cultural del siglo XXI.