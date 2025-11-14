Nuestros usuarios cruzan fronteras: Casa San Cristóbal se mueve con Erasmus+

La Fundación Montemadrid, junto a SEPIE, impulsa la internacionalización de Casa San Cristóbal con un proyecto Erasmus+ que pone a las personas en el centro. Bajo el nombre “Casa San Cristóbal rumbo a Europa con Erasmus+”, esta iniciativa permitirá que los usuarios de nuestro centro sociocultural vivan una experiencia única: aprender y compartir más allá de nuestras fronteras.

Los protagonistas: nuestros usuarios

Un grupo de usuarios de Casa San Cristóbal viajará a Francia acompañado por dos profesionales del centro. Allí permanecerán 7 días, entre el 11 y el 26 de abril de 2026, y conocerán cómo trabajan otros centros culturales similares, participarán en sus actividades y descubrirán nuevas formas de aprender. Una oportunidad para abrir horizontes, reforzar lazos y traer nuevas ideas que enriquezcan nuestra comunidad.

Si eres usuario y mayor de edad, presenta tu solicitud en el centro del 20 al 28 de noviembre.

Este proyecto no solo fomenta la movilidad, también la digitalización, la inclusión y la conexión internacional, pilares para seguir creciendo juntos.

Un viaje que empieza aquí.

👉 Consulta las bases y participa