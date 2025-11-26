Resolución de la convocatoria ErasmusPRO y Primavera 2026

Ya hemos resuelto la Convocatoria Erasmus+ FP para Grado Medio, que desarrollamos junto a SEPIE y que está destinada a movilidades profesionales en ciudades europeas.

Los seleccionados tendrán la oportunidad de vivir entre 75 y 100 días en destinos europeos que combinan aprendizaje y experiencia profesional. Este año, los destinos elegidos son Vicenza (Italia) y Lisboa (Portugal), ciudades que ofrecen un entorno cultural y académico vibrante.

Estamos convencidos de que esta experiencia será una oportunidad para crecer, conocer nuevas formas de trabajar y ampliar horizontes personales y profesionales. Desde aquí, les deseamos un viaje lleno de aprendizajes, conexiones y momentos que se queden con ellos mucho tiempo después de volver a casa.

Puedes consultar aquí la resolución de las convocatorias Primavera y Pro.