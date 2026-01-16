Resolución Convocatoria Erasmus+ para usuarios de Casa San Cristóbal

El Centro Casa San Cristóbal de Fundación Montemadrid sigue avanzando en su recién estrenado proyecto Erasmus+, desarrollado con el apoyo de SEPIE.

Después de anunciar la convocatoria de usuarios hace unos meses, ya hemos resuelto qué personas de nuestro centro sociocultural viajarán a conocer un centro homólogo en Francia.

Los seleccionados son usuarios habituales de Casa San Cristóbal, con una media de 20 años de edad, que han mostrado motivación, compromiso y ganas de vivir una experiencia internacional. Ellos y ellas viajarán a Caen, en Francia, para conocer en persona el CAF du Calvados, un centro cultural galo similar a Casa San Cristóbal y lo harán acompañados por dos profesionales del centro. Allí permanecerán 7 días, entre el 15 y el 26 de abril de 2026, donde podrán participar en sus actividades, conocer nuevas formas de trabajo comunitario y sumergirse en la vida cultural local.

Para nuestro centro, esta resolución es el punto de partida real de una experiencia que transformará a estos jóvenes, reforzará nuestros lazos europeos con otros centros culturales y dará continuidad a décadas de trabajo de la Fundación Montemadrid en la movilidad internacional.

En las próximas semanas comenzaremos la preparación del viaje, sesiones previas formativas que inciden en desarrollar prácticas sostenibles y respetuosas con el medioambiente y el acompañamiento para que esta aventura sea tan enriquecedora como segura. Además, se realizará una formación específica en redes sociales, para que todos los participantes realicen una mejor difusión de su experiencia, y en competencias digitales. Durante este periodo, tendremos ocasión de ver cómo el grupo crece, aprende y profundiza en la cultura francesa con la curiosidad que caracteriza a nuestros jóvenes.

¡Empieza la cuenta atrás para Francia!

Consulta la resolución aquí