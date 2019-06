Ganadores Generación 2020

Presentamos a los ganadores de GENERACIÓN 2020.

De entre los casi 300 participantes, el jurado compuesto por Lisette Lagnado, comisaria de la 11th Berlin Biennale for Contemporary Art, Fernando Pérez, Director de Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao y Marta Rincón, responsable de Artes Visuales, Arquitectura y Diseño en Acción Cultural Española (AC/E), ha seleccionado los 8 proyectos ganadores dotados con 10.000 euros cada uno.

Estos son los ocho artistas y proyectos que han resultado ganadores: Javier Arbizu (Estella, Navarra, 1984). Knee-deep; Elisa Celda (Madrid, 1995). O arrais do marK; Oier Iruretagoiena (Errenteria, Gipuzkoa, 1988). Paisaje sin mundo; Gala Knörr (Vitoria-Gasrteiz, 1984). Good Bad Not Evil; Claudia Rebeca Lorenzo (Logroño, 1988). Txukela; Miguel Marina (Madrid, 1989). Celada; Cristina Mejías (Jerez de la Frontera, 1986). La máquina de Macedonio; y Nora Silva (Madrid, 1988). No Fall Games.

Generaciones es un proyecto que desde el año 2000 anualmente muestra los diferentes canales de creación en los que trabajan los jóvenes artistas residentes en nuestro país. Surge del empeño por promover y proporcionar a los artistas herramientas de producción y difusión de sus trabajos. Su principal objetivo es ofrecer una plataforma, dedicada al arte actual, para mostrar el trabajo de creadores emergentes y difundir estas propuestas artísticas entre la crítica especializada y el público general.

La Fundación Montemadrid posibilita, a los creadores menores de 35 años, desarrollar un amplio proyecto, que puede no estar finalizado, permitiendo a los jurados detenerse en los procesos creativos. El resultado es una exposición en La Casa Encendida en la que se muestran los ocho proyectos ganadores .