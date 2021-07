¡Ya tenemos a los ganadores de Generación 2022!

Presentamos a los artistas y proyectos ganadores de la XXII edición del Certamen de Apoyo al Arte Joven Generaciones, la convocatoria de arte emergente de referencia a nivel nacional. Su principal objetivo es ofrecer una plataforma desde la que mostrar el trabajo de jóvenes creadores y difundir estas propuestas artísticas entre la crítica especializada y el público general.

De entre los más de 300 proyectos presentados, el jurado de Generación 2022, compuesto por Irene Aristizábal, Jefa de Curaduría y Programas Públicos en el Baltic Centre for Contemporary Art (Londres); Juan Canela, Director Artístico de ZsONAMACO en Ciudad de México y Curador Asociado del Centro de Residencias Artísticas de Matadero; y Keyna Eleison, Directora Artística del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, ha seleccionado los 8 proyectos ganadores dotados con 10.000 euros cada uno.

Los ocho artistas y proyectos que han resultado ganadores son: Nora Aurrekoetxea (Bilbao, 1989), por EROA; Christian García Bello (A Coruña, 1986), por Algunas formas inéditas; Pablo Durango (Madrid, 1988), por Cyberia; Esther Gatón (Valladolid, 1988), por -hail she who holds my tongue; Abel Jaramillo (Medina de las Torres, Badajoz, 1993), por Jolonque; Mónica Mays (Madrid, 1990), por Cardados Juglares; Sofía Montenegro (Madrid, 1988) por Ver venir, y Sara Santana (Alcobendas, Madrid, 1994) por Revelación: Beato de Ámsterdam.

El resultado de esta selección se podrá ver en la exposición Generación 2022 que se inaugurará en febrero de 2022 en La Casa Encendida.

Como cada edición, hay una amplia variedad de formatos pero aumentan las propuestas audiovisuales, la instalación, lo escultórico, o la mezcla de todos ellos.

Desde el año 2000, Generaciones ha presentado la obra de artistas como Lara Almarcegui, Ibón Aranberri, June Crespo, Eva Fàbregas, Dora García, Nuria Güell, Cristina Lucas, Paloma Polo, Pedro G. Romero, Fernando Sánchez Castillo, Teresa Solar o Juan Zamora.