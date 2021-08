20 años descubriendo Inéditos

Celebramos la vigésima edición de Inéditos con una nueva convocatoria y una muestra que reúne los proyectos expositivos de los jóvenes comisarios ganadores del certamen.

Desde el año 2002, Inéditos ha respondido al objetivo de impulsar profesionalmente a comisarios noveles, y en estos 20 años ha logrado consolidarse como uno de los programas de referencia en el apoyo y difusión del arte joven. Por Inéditos han pasado artistas, investigadores, docentes, gestores, productores culturales y comisarios independientes, que hoy en día cuentan con una gran proyección a nivel nacional e internacional. Parte de nuestro trabajo es haber apoyado a conformar la base desde la que construir un futuro para muchos jóvenes como Cèlia del Diego, que en 2002 fue una de las ganadoras de la primera edición y que a día de hoy es la directora del Centre d’Art la Panera.

Cada año hemos contado con un prestigioso jurado formado por profesionales del mundo del arte con una amplia trayectoria en el mundo de la cultura. Comisarios independientes, artistas, críticos de arte, periodistas culturales, y directores de instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional; desde aquí les agradecemos el formar parte de la historia de Inéditos.

No queremos olvidarnos de los artistas que también han cedido sus obras para la exposición de las propuestas curatoriales. Por las salas de La Casa Encendida han pasado desde estudiantes de Bellas Artes, hasta artistas que han conseguido despuntar en varios ámbitos artísticos, como Niño de Elche, y también creadores consagrados que cuentan en su haber con el Premio Nacional de Artes Plásticas, como Esther Ferrer, cuya obra estuvo presente en la edición de 2018.

58 proyectos, 62 comisarios y cientos de artistas

Para Fundación Montemadrid es un orgullo apoyar el talento, y saber que, años más tarde, muchos de los ganadores de Inéditos han continuado con una exitosa trayectoria profesional como gestores culturales o comisarios. Sin ir más lejos, una de las ganadoras de la edición de 2011, Bárbara Rodríguez Muñoz, ha seguido su labor como comisaria y actualmente trabaja en la Welcome Collection de Londres, con quien La Casa Encendida ha colaborado en la exposición Un encuentro vegetal, de la que ha sido comisaria y que puede visitarse hasta el 19 de septiembre. Pero no es la única.



A continuación, os dejamos un listado con todos los ganadores de las veinte ediciones de Inéditos.

2002

Jurado

José Luis Brea, Mar Corral, Rafael Doctor, Simón Marchán Fiz, José Marín-Medina.

Ganadores

Título: Cultivos

Comisariada por: Víctor del Río

Título: I(DE)ntimidados

Comisariada por: Cèlia del Diego i Thomas y Christian Añó Frohlich

Título: Ninguna persona es ilegal

Comisariada por: Paloma Blanco

2003

Jurado

Estrella de Diego, Miguel Fernández Cid, José Miguel García Cortés, Félix Guisasola y Ana Salaverría.

Ganadores

Título: Como perros-trauma, humillación y producción del sujeto contemporáneo

Comisariada por: Silvia Estarás e Ignacio Estella

Título: Identidad desvelada y alter ego

Comisariada por: Ana Urroz Osés

Título: ¡Vete a tu habitación!

Comisariada por: Mónica Blas y Susana Blas

2004

Jurado

Carlota Álvarez Basso, Juan Carrete, Manel Clot, José Jiménez y Armando Montesinos.

Ganadores

Título: Afinidades secretas

Comisariada por: Amaya de Miguel Sanz

Título: Interferencias urbanas

Comisariada por: Óscar Moreno Bofarul (Noaz)

Título: Organismos: esto es vida

Comisariada por: Mónica Bello Bugallo

2005

Jurado

Victoria Combalía, Carmen Estrada y José Guirao.

Ganadores

Título: En algún lugar alguien está viajando furiosamente hacia ti

Comisariada por: los29enchufes

Título: Postbosq. Una expoexpedición

Comisariada por: Patricia Hernández Tejada, Fernando Muñoz Gómez y Miguel Ángel Sánchez Rico

Título: Transurbancia

Comisariada por: Alba Lucía Romero y Fernando Rubio Ahumada

2006

Jurado

María del Corral, Víctor Zarza, José Guirao, Mariano Navarro y Tania Requejo.

Ganadores

Título: Derivados, nuevas visiones financieras

Comisariada por: Mar Canet, Jesús Rodríguez y Daniel Beunza

Título: Empieza el juego

Comisariada por: David Arlandis y Javier Marroquí

Título: Terraplane blues

Comisariada por: Kamen Nedev

2007

Jurado

María del Corral, Víctor Zarza, José Guirao, Mariano Navarro y Tania Requejo.

Ganadores

Título: Habitance

Comisariada por: Laura de Miguel Álvarez y Esther Carmona Pastor

Título: Mundourbano. Laboratorio de hiperrealidad

Comisariada por: Izaskun Etxebarría y Javier Martínez-Luque

Título: Ruidos, silencios y la transgresión mordaz de Fluxus al Techno-Noise

Comisariada por: Alberto Flores

2008

Jurado

Ferran Barenblit, Horacio Fernández, José Guirao, Agustín Pérez Rubio y Rocío de la Villa.

Ganadores

Título: Así se escribe la historia

Comisariada por: Chema González

Título: Atasco de papel ¿Qué es exactamente lo que hace de las oficinas de hoy lugares tan diferentes, tan atractivos?

Comisariada por: Alex Brahim

Título: El mundo y el pantalón

Comisariada por: Cecilia Casares y Luz Santos

2009

Jurado

José Guirao, Javier Hontoria, Marta Rincón e Isabel Tejeda.

Ganadores

Título: A la vuelta de la esquina

Comisariada por: Direlia Lazo

Título: Como diría Roland Barthes, ni te cases, ni te embarques

Comisariada por: Beatriz Alonso y Victoria Gil-Delgado

Título: Sin-tag. Anónimos

Comisariada por: Emma Brasó y Héctor Sanz Castaño

2010

Jurado

Tania Pardo, Manuel Segade, Iván de la Nuez y José Guirao.

Ganadores

Título: De zines

Comisariada por: Roberto Vidal y Óscar Martín (noish)

Título: Everything is out there

Comisariada por: Rosa Lleó y Zaida Trallero

Título: Oscuro y salvaje

Comisariada por: Edu Hurtado

2011

Jurado

Maribel López, Alicia Chillida, Guillaume Désanges.

Ganadores

Título: Alrededor es imposible

Comisariada por: Lorenzo Sandoval

Título: Después del silencio

Comisariada por: Pedro Portellano

Título: Seres inanimados

Comisariada por: Bárbara Rodríguez Muñoz

2012

Jurado

Alessio Antoniolli, Katya García-Antón y Carolina Grau.

Ganadores

Título: ​Flores; abismo, paratáxis

Comisariada por: Carlos Fdez.-Pello​

Título: ​Hacer el fracaso

Comisariada por: Daniel Cerrejón​​

Título: No me pongas los cuernos

Comisariada por: Anselme Calderé (Sarah Alcalay y Marta Peleteiro Ramallo)

2013

Jurado

Chus Martínez, Iván López Munuera y Filipa Oliveira.

Ganadores

Título: Lanza una roca y a ver qué pasa

Comisariada por: ​Juan Canela Claver

Título: ​People Have the power

Comisariada por: ​Luisa Espino de la Paña​

Título: Vergüenza

Comisariada por: ​Ana Ara Fernández

2014

Jurado

Virginia Torrente, David G. Torres y Pablo León de la Barra.

Ganadores

Título: Aprender a caer

Comisariada por: Ángel Calvo Ulloa

Título: Be virus, my friend

Comisariada por: ​Colectivo Catenaria (Marta Echaves Martín, Elena Fernández-Savater, y Manuela Pedrón Nicolau)

Título: Crítica de la razón mutante

Comisariada por: Carolina Bustamente Gutiérrez y Francisco Godoy Vega

2015

Jurado

David Armengol, Jérôme Delormas y Manuela Moscoso.

Ganadores

Título: Appunti

Comisariada por: Javier Arbizu Martínez

Título: Aquí hay dragones

Comisariada por: ​Nemesia Arranz Ruiz

Título: S’Wonderful

Comisariada por: Beatriz Escudero García

2016

Jurado

Ane Agirre, Pablo Llorca y Martí Manen.

Ganadores

Título: Madrid Activismos (1968-1982).

Comisariado por Alberto Berzosa

Título: Viaja y no lo escribas

Comisariada por Carolina Jiménez

Título: Deshaciendo texto

Comisariada por Irina Mutt

2017

Jurado

Tanya Barson, Pedro Gandanho, y Beatriz Herráez.

Ganadores

Título: I would prefer not to

Comisariada por Bárbara Cueto

Título: SCENOGRAPHIES OF POWER: LA MATERIALIZACIÓN DISEÑADA DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Comisariada por Maite Borjabad López-Pastor

Título: Grasping a Concept is Mastering the Use of a Form

Comisariada por Beatriz Ortega Botas

2018

Jurado

Ane Rodríguez, Andrea Bellini y Marco Roso.

Ganadores

Título: Cuerpo presente. Censura y performatividad

Comisariada por Lorena Saura Cuenca

Título:: Regreso al futuro

Comisariada por Rafael Barber Cortell

Título: Can’t Speak for Itself

Comisarios: Ali A. Maderuelo y Julia Castelló

2019

Jurado

Mery Cuesta, João Laia y Yolanda Romero.

Ganadores

Título: Un amor salvaje que arruina nuestra paz

Comisariado por Sergi Álvarez Riosalido

Título: La Pista

Comisariada por Lorenzo García-Andrade

Título: Viral Identities

Comisariado por Inés Muñozcano

2020

Jurado

Juan Albarrán, Antonia Gaeta, y Sabel Gavaldón.

Ganadores

Título: Cosas que nunca sucedieron aunque existen desde siempre

Comisariada por Raquel G. Ibáñez

Título: La cosa del pantano. Crítica(s) y poética(s) desde la aberración

Comisariada por Núria Montclús Carazo

2021

Jurado

Elvira Dyangani Ose, Álvaro Rodríquez Fominaya,y Sergio Rubira.

Ganadores

Título:Contemplar una superficie inestable

Comisariado por Ignacio de Antonio Antón y Julián Pacomio

Título: Pasados-presentes para un contexto afectivo

Comisariado por el colectivo Conjuntos Empáticos, formado por Sálvora Feliz, Marta Benito y Noemí Díaz

Sobre Inéditos

Inéditos es una de las pocas convocatorias a nivel nacional que fomenta la inserción de los jóvenes comisarios en los circuitos profesionales y facilita la posibilidad de producir su primera exposición en La Casa Encendida y editar un catálogo de la exposición.

La convocatoria de 2022 ya está abierta. Un año más invitamos a jóvenes españoles y extranjeros residentes en España menores de 35 años a la realización de proyectos expositivos inéditos. Pueden versar sobre cualquier faceta de la creación artística actual y que destaquen por la innovación, calidad y la adecuación del proyecto a los recursos disponibles.

¡Anímate y forma parte de uno de los programas de referencia del arte joven en España!

Se adjudicarán dos premios de 3.000 €. Además, se habilitará una partida presupuestaria de 25.000 € a cada proyecto para la formalización de las exposiciones en La Casa Encendida en 2022.