Ya tenemos a los ganadores de Inéditos 2023

Inéditos 2023, nuestra convocatoria de ayudas a proyectos expositivos de arte actual, ha seleccionado los proyectos Standing but not operating (inversión cobra roll), comisariado por Renan Araujo y Julia Coelho, e Impasse: estética fósil, comisariado por Maria Anna Zazzarino.

La convocatoria Inéditos de Fundación Montemadrid fomenta la inserción de los jóvenes comisarios en los circuitos profesionales, facilitando a los seleccionados la posibilidad de producir su primera exposición y editar un catálogo bilingüe español-inglés del conjunto de la muestra.

Los dos proyectos ganadores en esta edición, Inéditos 2023, han sido seleccionados por un jurado formado por Magali Arriola, directora y curadora jefe del Museo Tamayo Arte Contemporáneo (México), Sonia Fernández Pan, comisaria (in)dependiente, escritora y productora de podcasts, y Gilberto González, director artístico del TEA (Tenerife Espacio de las Artes).

El primer proyecto, Standing but not operating (inversión cobra roll), comisariado por Renan Araujo (1987, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, Brasil) y Julia Coelho (1990, Salvador de Bahía, Brasil), es una exposición que se organiza en torno a las nociones de vértigo, torsión y colapso evocadas por las cualidades escultóricas, potencialidades maquínicas y connotaciones semánticas de la montaña rusa Boomerang, un modelo de montaña rusa de vaivén, compuesto por dos inversiones y un looping cuyos trenes realizan la mitad del circuito de frente y la otra mitad marcha atrás. Tales cualidades, potencialidades y connotaciones reaparecen en el espacio expositivo despegadas de su referente a través de las obras de cinco dúos de artistas que reflexionan sobre las relaciones entre estructura y movilidad, teniendo el cuerpo como punto de contacto.

El segundo de ellos, titulado Impasse: estética fósil y comisariado por Maria Anna Zazzarino (1988, Caracas, Venezuela), es un proyecto expositivo que invita a explorar los legados de la petrocultura en el contexto contemporáneo, desde puntos de parálisis e inmovilidad, pero también de suspensión y posibilidad. Inspirada por las teorías de las energy humanities, esta muestra toma la noción de impasse como punto de partida para así explorar las contradicciones de un momento en el que se mezclan el rechazo y la interrupción, pero también la fascinación por la cultura fósil.