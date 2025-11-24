Resuelta la IV convocatoria ‘Jóvenes y Cercanas’

CaixaBank y Fundación Montemadrid han resuelto la IV convocatoria ‘Jóvenes y Cercanas’ con la selección de 15 entidades sociales en proceso de desarrollo y de pequeño tamaño que realizan proyectos de ámbito local en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, a las que apoyarán con un total de 350.000 euros.

Las entidades seleccionadas, 11 de la Comunidad de Madrid y cuatro de Castilla-La Mancha, tienen como objetivo ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Llevarán a cabo proyectos de carácter social en los ámbitos de la lucha contra la pobreza y las desigualdades (41 %), la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía (15 %), la promoción de la salud (24 %), el acompañamiento socioeducativo (5 %), la integración laboral (6 %), y la reducción de la brecha digital (9 %), contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los colectivos en riesgo de exclusión social de ambas comunidades autónomas. A través de la convocatoria se dará apoyo de forma directa a un total de 3.598 personas en situación de vulnerabilidad.

Del total de los 15 proyectos seleccionados, uno beneficiará a personas con enfermedades crónicas, tres a infancia y juventud en riesgo social, uno a inmigrantes, uno a mayores activos, uno a personas con discapacidad intelectual, uno a personas con discapacidad sensorial, cuatro a personas con varias discapacidades, uno a personas en dificultad sociolaboral, uno a personas sin hogar y uno a personas víctimas de la violencia.

Además del respaldo económico para estos proyectos, la convocatoria incluye otra línea de actuación, ofreciendo a todas las organizaciones que lo necesiten formación en Gestión Interna, dándoles herramientas para mejorar su eficiencia y crecimiento, y en Comunicación, para que puedan difundir de manera más eficaz sus iniciativas y conseguir más apoyos.

Consulta aquí los proyectos seleccionados.