La remodelación del Museo de San Isidoro de León obtiene un premio NAN a la accesibilidad.

El proyecto de renovación integral del Museo de San Isidoro, impulsado por Fundación Montemadrid junto al Cabildo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, ha sido reconocido con el Premio NAN de la Fundación ONCE a la accesibilidad.

Este galardón pone en valor la intervención llevada a cabo por el estudio de arquitectura Frade arquitectos, que combina la conservación del patrimonio histórico con la incorporación de soluciones contemporáneas orientadas a garantizar la accesibilidad universal. De esta forma, se ha permitido mejorar de forma integral la circulación por los espacios del museo, incorporar nuevos recursos de accesibilidad y adecuar las infraestructuras para facilitar la visita a todas las personas.

Asimismo, la remodelación ha supuesto una ampliación significativa del espacio expositivo y la puesta en valor de áreas históricas que ahora pueden recorrerse de forma accesible, reforzando el compromiso de Fundación Montemadrid con la cultura inclusiva, la preservación del patrimonio y la innovación museográfica.

Este reconocimiento subraya el impacto positivo de una intervención que convierte al Museo de San Isidoro en un referente de accesibilidad en el ámbito museístico.