Abierta la Convocatoria Erasmus+ para personal docente y no docente de FP

La Fundación Montemadrid acaba de lanzar una nueva convocatoria Erasmus+, con el apoyo de SEPIE, dirigida al personal docente y no docente vinculados a la Formación Profesional.

Si formas parte de un equipo de FP Básica, Grado Medio o Programas Profesionales, ésta puede ser una ocasión única para dedicarte una semana a aprender y repensar tu práctica pedagógica. Esta formación permitirá que puedas compartir experiencias educativas con participantes de otros países y en otro país europeo.

La estancia total es de ocho días —dos de ellos dedicados al viaje— para realizar un curso de formación estructurado en ciudades europeas como Florencia, Lisboa, Atenas, Berlín, Roma, Praga o Viena. Todas las movilidades se se realizarán en mayo de 2026, con salidas y regresos en domingo para facilitar la organización tanto a nivel personal como dentro del centro.

La formación se impartirá en franjas de mañana o tarde, dependiendo de la disponibilidad del aula y del profesorado local: o bien de 9:00 a 14:00, o de 14:00 a 19:00.

La mayoría de los cursos se desarrollarán en inglés y requieren al menos un nivel B1 para poder seguir las sesiones con comodidad, aunque la experiencia no se limita al aula: también se trata de convivir con compañeros europeos e incorporar ideas que después puedan tener impacto real en el día a día del centro educativo al que pertenezcas.

Los cursos tratarán contenidos vinculados a las prioridades del programa Erasmus+ como inclusión y diversidad, transformación digital en la educación, educación ambiental y acción por el clima así como la participación democrática en las instituciones y programas europeos.

Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente de manera telemática a través del canal online de la Fundación. La convocatoria estará abierta desde las 9:00 del miércoles 28 de enero de 2026 hasta las 14:00 del miércoles 4 de febrero, ambos días incluidos.

Tienes una semana para decidir qué ciudad encaja mejor contigo, qué curso puede ayudarte más y cómo quieres que esta experiencia transforme tu desarrollo profesional y aumente la internacionalización de tu centro educativo.

Europa está cerca, solo necesitas un impulso para cruzar la puerta. Esta convocatoria es justamente eso: una invitación a abrir la mirada, volver inspirados y compartir lo aprendido.

Solicita tu beca aquí