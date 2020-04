Leer es viajar desde casa: libros recomendados por #GenteMontemadrid

Este Día del Libro se presenta muy diferente a los demás. Los libros y las rosas no pueden regalarse en persona, hay que buscar maneras alternativas de compartir la lectura. Es importante seguir haciéndolo porque leer es ahora mismo la única forma que tenemos de movernos, de viajar. Por eso hemos pedido a algunos de nuestros compañeros de distintas áreas, espacios y centros de Fundación Montemadrid que compartan sus lecturas. Estos son los libros recomendados por #GenteMontemadrid.

Carmen Pilar Vicente Sastre, Menchu, es la responsable de la Biblioteca de La Casa Encendida. Sus recomendaciones, para todos los gustos y edades, son tres: Helena de Esparta , de Loreta Minutilli (Alianza, 2020), es una versión contemporánea de la Iliada, en la que la protagonista, Elena de Troya, narra en primera persona sus aventuras. Para los amantes de la poesía, la propuesta de Menchu es Las almas de Brandon, de César Brandon Ndjocu (Planeta, 2018), un poemario urbano acompañado de cuentos e historias cortas que relatan las emociones más cercanas como el amor, la soledad, el olvido, la vida y la muerte. Para los más pequeños, os invitamos a buscar amigables monstruos por los rincones de la casa con La vida de los monstruos, de David Aceituno y Roger Olmos (Astronave, 2018).

La bibliotecaria de nuestro centro Casa San Cristóbal, Dulce Cobo, se decanta por una novela negra sobre asesinato, corrupción, ecologismo y César Manrique: La ceguera del cangrejo, de Alexis Ravelo (2019, Siruela).



Por su parte, la directora pedagógica del Centro Educativo Ponce de León, Montserrat Pérez García, recomienda El grito de la gaviota , de Emmanuelle Laborit (Seix Barral, 1994), una novela sobre la experiencia de una joven sorda que, tras no poder comunicarse durante su infancia, conoce la lengua de signos. Esto supondrá su apertura al mundo en la adolescencia, en un contexto de la sociedad francesa cuando todavía estaba prohibida dicha lengua. Una historia de lucha por subsistir en un mundo “diferente” y por el reconocimiento de los derechos de los tres millones de sordos franceses.

Lucía Casani, directora de La Casa Encendida, recomienda El libro y la hermandad, de Iris Murdoch (Impedimenta, 2016). Casani nos cuenta cómo ha aprovechado estos días de cuarentena para introducirse en el mundo de Murdoch: “He disfrutado mucho con su dominio de la escritura y sus agudas reflexiones sobre el paso del tiempo, la vida, la muerte, la política y la filosofía”. La novela, inteligente, bella e ingeniosa, es un agudo análisis de los estragos del tiempo en las aspiraciones individuales y las antiguas relaciones en el entorno literario durante una noche de verano.

Por último, Cristóbal Sánchez, director general de Fundación Montemadrid, recomienda el libro que da nombre a nuestra casa: La Casa Encendida, de Luis Rosales (2003). Como comenta Sánchez, La Casa Encendida, “es un aleph borgiano en Lavapiés. Pero es también, y anterior, un largo poema de Luis Rosales, poeta dentro de su tiempo, envuelto por él, a veces enlodado y herido por su tiempo, un buen poeta que debió ser un buen hombre. Leer poesía no es urgente, es importante, no leer poesía es un pequeño fracaso, llevo en mi corazón a las personas que nunca leen poesía, me duelen y no se me van de la cabeza. Así dice una de las estrofas de La Casa Encendida”: