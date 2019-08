GenteMontemadrid: Paula Pérez, solidaridad cotidiana

Si en el anterior post conocíamos a una de las personas que trabajan en nuestro Monte de Piedad de Madrid, en esta ocasión la protagonista del calendario #GenteMontemadrid mira desde el otro lado de la vitrina. Su nombre es Paula Pérez, tiene 25 años, es terapeuta ocupacional en un centro de mayores y adquirió un anillo muy especial para ella en el Monte hace unos años. Hablamos con ella sobre su compromiso social, su trabajo y su visión sobre la compra de joyas.

Hace tres años terminaste el Grado en Terapia Ocupacional, ¿en qué consiste?

Es una combinación entre fisioterapia y psicología, por toda la parte cognitiva que abarca. Nuestro principal objetivo es intentar que cualquier tipo de paciente, tenga la patología que tenga, pueda tener una mejor calidad de vida y consiga ser lo más independiente posible, que no dependa de nadie para comer, vestirse o asearse, lo más básico. También hice un master sobre el daño cerebral pero desde hace dos años y medio estoy más enfocada hacia el deterioro cognitivo y el Alzheimer.

¿Siempre supiste que querías dedicarte a ello?

El ámbito social y sanitario me ha llamado la atención desde pequeña y este es un trabajo que une las dos cosas. La parte social aparece en el trato con el paciente y sus familias, del mismo modo con los cuidadores que son una parte fundamental de la rehabilitación.

¿Cuáles crees que serán los siguientes pasos que darás en tu carrera profesional?

Todo lo que está enfocado con el daño cerebral me atrae mucho, ya que a largo plazo sí que ves una evolución en el paciente. Ahora es complicado porque, aunque nosotros siempre tratamos de mantener sus capacidades, es muy difícil ver una mejora. Me veo vinculada al mundo terapéutico, al trabajo con las personas y a mejorar un poco su vida aportando mi pequeño granito de arena.

¿Cómo conociste el Monte de Piedad?

Una amiga de mi madre es una de las tasadoras y por ella sabemos en qué consisten los servicios que ofrece el Monte de Piedad. Por mis 20 años, mi abuela me dio una propina más suculenta y mi madre me propuso comprar una joya especial que me recordase a ella. En ese momento pensamos en el Monte, ya que tiene piezas muy especiales por un precio más bajo que el mercado normal, y encontré un anillo perfecto.

¿Adquiriste la joya a través del servicio de subasta?

No, nosotras compramos en la venta directa, aunque a la subasta hemos ido alguna vez. Antes de comprar el anillo miré el catálogo online pero otras veces echamos un ojo a la vitrina. Nos gusta saber las joyas que hay en ese momento. Es curioso porque la gente más joven piensa que en el Monte sólo se empeña y hay un pequeño desconocimiento, pero si fuese por mí, sólo compraría allí.

