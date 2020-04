Buenas tardes familia de la Escuela Infantil Adela Abrines. El motivo de este email es sencillo “deciros que os echamos de menos” y porque sabemos que no estáis en el cole, que si no, salíamos con nuestro patinete a toda mecha a daros un buen achuchón de los que antes nos parecían comunes y normales y ahora nos parecen tan ansiados y excepcionales.

También queremos daros las gracias por vuestra fuerza, apoyo y cariño; nos llega. Nos parece excepcional que nos dediquéis tanto cariño y esfuerzo en cuidar de los peques con vuestras actividades, propuestas, enlaces de cuentos, recursos de ocio y cómo no, con la llamada de las profes. Nos encanta escucharlas y contarles cómo avanza el día a día de sus niños. Porque no hay que olvidar que son, como decimos en mi casa: “madres postizas” de lunes a viernes 8 horas al día. Se nota el amor que tienen por sus niños y ellos por ellas. En nuestro caso, Mateo habla de ellas 24 horas e incluso en sueños, mientras se ríe o les quiere contar algo “oye profe”. Lo cual como padres nos saca una gran sonrisa, saber que hasta en sueños las tiene presentes y disfruta con ellas. Además este año ha aparecido en nuestras vidas “El Teacher Marcos” que hace de los lunes y miércoles una gran fiesta y también se ha colado en algún que otro sueño.

Así mismo, deciros que nos ha encantado vuestro video “beso grande y redondo” y lo que más nos ha gustado del vídeo es que estabais todos. Nos ha encantado ver a Miguel mandando besos con su sonrisa eterna como todas las mañanas cuando nos saluda por nuestro nombre y nos desea un buen día. La verdad que es un pasote que se sepa tantos nombres y varias veces hemos hablado las madres y padres del colegio ¿cómo lo hará? ¿tendrá un listado? ¿se los repasará en casa? ¿será ayudante de Los Reyes Magos y nos tiene a todos fichados?……nunca lo sabremos. Aunque a lo mejor el secreto es cariño por lo que haces y eso se nota en cada acción.

También nos ha encantado veros a los profesionales del centro, desde dirección a todos los profes en sus casitas mandando besitos. Sois únicos.

Por nuestra parte, contaros que el COVID-19 nos ha regalado……TIEMPO y lo estamos disfrutando.

– Plantamos todo lo que nos cruzamos (lentejas, semillas de limón, naranja, aguacate…..de esta salimos con huerto propio y patata…..nunca un tubérculo generó tanta expectativa).

El señor Wilson:

– Estamos cocinando juntos. Nuestro primer bizcocho….el resultado no fue el esperado pero nos lo pasamos tan bien haciéndolo que nos lo hemos comido entero, nos sabía genial. También hemos hechos huevos duros aunque nos los hemos comido antes de llegar a la mesa…etc.

– Creamos historias y personajes. Nuestro papá en Colombia vivía de hacer títeres y en España nunca había tenido tiempo de hacernos cositas chulas pero ahora…..el tiempo es nuestro y nos ha enseñado a hacer un teatro de sombra, un caballo con calcetines….a ver que nos toca esta semana.

– Celebramos feliz no cumpleaños, ayer Mateo juraba que era su cumple. Así que lo celebramos por todo lo alto, con canciones, velas, corona, etc. Nos ha dado por soplar velas sin motivo aparente de celebración, cantamos, soplamos y nos abrazamos muertos de risa. Así que, por lo visto en el país de las maravillas cuando celebraban los felices no cumpleaños no estaban tan locos, sólo era una forma de divertirse todos juntos.

– Aplaudimos a las 20:00h como si fuese el mayor evento social del año y hemos descubierto que los vecinos de la calle de enfrente son majísimos.

– Durmiendo siestas eternas abrazados, saltando y haciéndonos cosquillas hasta hacernos pis, bailando y cantando en la ducha como si se tratase de un concurso televisivo de canto, gestionando el respeto por los animales (tenemos dos gatas y Mateo la primera semana quería cazarlas, ahora comparten sueños) y gestionando los enfados con tiempo y calma, con lo cual cada vez duran menos las llamadas rabietas y las resolvemos muchísimo mejor.

– Hacemos sesiones de cine, leemos, bailamos, hacemos yoga, cantamos las canciones de inglés con coreografía (prepárate Teacher te mandamos un bicho de las canciones y los bailes), hablamos muchísimo y descubrimos nuevos conocimientos y asimilamos nuevos aprendizajes.

Aún así….OS ECHAMOS DE MENOS Y ESPERAMOS VEROS PRONTO.

Un beso enorme y un achuchón muy grande.

La familia de Mateo Sánchez Gutiérrez.