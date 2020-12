Carta a los #Voluntarios Montemadrid

Querida voluntaria, querido voluntario.

Un año más, te escribo para felicitarte con motivo del Día Internacional del Voluntariado.

En anteriores ocasiones, hemos podido celebrar juntos esta fecha con un pequeño acto de reconocimiento. Sin embargo, 2020 no ha sido un año más.

La situación sanitaria desde el pasado mes de marzo nos ha transformado. Hemos tenido que separarnos, asumiendo que la distancia temporal es mejor que la definitiva. Hemos cambiado hábitos laborales, sociales y personales, aportando nuestro grano de arena a la lucha contra el virus. En última instancia, cerramos nuestros centros, suspendiendo todas las actividades previstas, como el voluntariado presencial en el que estabas participando.

Sin embargo, frente a tanta adversidad, tu respuesta como personal voluntario de Fundación Montemadrid ha sido ejemplar. Habéis contribuido al mantenimiento del contacto personal entre usuarios de nuestros centros, adaptando actividades a un entorno en línea y prestando un valioso servicio. También habéis hecho posible nuevos proyectos, que suponen una ayuda extraordinaria a personas que lo necesitan.

Sabemos que desempeñar tu voluntariado desde casa, durante este momento complejo y duro, te ha supuesto un esfuerzo. Tu compromiso con los beneficiarios y con los valores de la Fundación Montemadrid ha mantenido viva la esperanza durante los días más difíciles de esta pandemia. No dudes de que el trabajo que has realizado durante 2020 ha ayudado a mucha gente a tu alrededor. Por todo ello, este año más que nunca, te doy las gracias. No quizá de la manera en que me gustaría, pero sí reconociendo el gran valor que tu colaboración ha aportado durante los últimos doce meses.

Fundación Montemadrid mantendrá su compromiso con el voluntariado, adaptando los programas y actividades a las necesidades de las personas y a la situación sanitaria. Queremos seguir contando con tu implicación durante el año 2021. Un año en que esperamos volver a encontrarnos personalmente.

Afectuosamente,

Cristóbal Sánchez

Subdirector general de Programas y Centros de Fundación Montemadrid