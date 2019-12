Seis “razones” para no hacer voluntariado

Comencemos diciendo que dos millones y medio de personas mayores de 14 años realizan alguna actividad de voluntariado en España. Fíjate en tu entorno; es muy posible que conozcas a alguna persona que haga voluntariado. Puede parecer mucho, pero, si te digo que eso sólo representa un 6% de toda la población… La cosa cambia, ¿verdad?

En realidad, España se encuentra por debajo de la media mundial y europea de población voluntaria. Pero ese 94% restante tiene sus motivos para no hacer voluntariado, aunque, a diferencia de lo que canta Joaquín Sabina, para este caso no es que nos sobren, precisamente. ¿Qué tira para atrás a la población española a la hora de hacer voluntariado? Según el recientemente publicado “Retrato del Voluntariado en España” de la Fundación Telefónica, hay varios factores.

Para empezar, esas razones no son, sorprendentemente, ni la edad, tanto por exceso como por defecto, ni la falta de conocimientos. Sí son la falta de una oportunidad adecuada (3%), el estado de salud de la persona (otro 3%), el que “nunca se le haya pasado por la cabeza” (5%) y la conciliación familiar (8%). En cualquier caso, esas razones son minoritarias, vistos los porcentajes. ¿Dónde están las causas que impiden a una gran mayoría en España hacer voluntariado?

El grueso de la población española no hace voluntariado porque es incompatible con su trabajo (24%). Pero, sobre todo, no hace voluntariado porque le falta tiempo en general (53%). Quizá te encuentres en esa situación. ¿Es el caso? No te preocupes, porque eso se puede arreglar. Curiosamente, el motivo más utilizado para no hacer voluntariado es también el más fácil de cambiar.

Si dices “no tengo tiempo para hacer voluntariado” es que, posiblemente, tienes poca información sobre lo que es un voluntariado. De ahí la importante labor que realizamos en el Espacio para el Voluntariado de la Fundación Montemadrid. Porque el voluntariado, más que tiempo, es compromiso. Compromiso a hacer de tu barrio, tu ciudad, tu país… un sitio mejor para todas las personas.

El tiempo es relativo. De hecho, el voluntariado no te debería ocupar más tiempo del que te puedas permitir. Quizá tienes tiempo una vez a la semana para dar clase a las yayas del centro de mayores. Quizá tienes tiempo una vez al mes para mantener la mesa de billar del centro joven. Quizá tienes tiempo una vez al año para colaborar en la campaña de navidad de un banco de alimentos.

Así es cómo mostramos como el voluntariado en el Espacio para el Voluntariado de la Fundación Montemadrid: como algo dinámico, dependiendo del momento de la vida en el que te encuentres. Algo que puede ser fijo, temporal o puntual, poniendo al mismo nivel de necesidad a todos ellos. Algo que se puede adaptar a tu tiempo libre, y no al revés.

Ésta es una llamada a esas personas que no tienen tiempo. Pero, también, es para aquellos que no han encontrado una oportunidad adecuada, para aquellos a quienes nunca se les pasó por la cabeza, para quien tenga dudas… Ven a vernos, deja que te contemos y haznos todas las preguntas que quieras. Verás que tienes mucho potencial, aunque tengas poco tiempo.

Hoy, 5 de diciembre, es el Día Internacional del Voluntariado. Fue establecido por Naciones Unidas en 1985, como manera de reconocer y agradecer a ese montón de personas que, a nuestro alrededor, colabora altruistamente para conseguir un mundo mejor. Pero, también, fue creado para estimular la participación de la ciudadanía –sí, se refiere a ti– y animarles a aportar su granito de arena. Porque tu colaboración, aunque creas que sea poca, puede marcar la diferencia para mucha gente.

*Artículo escrito por Jorge Serrano Molina, responsable del Espacio para el Voluntariado de la Fundación Montemadrid.