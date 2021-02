«Nunca perdí la ilusión por disfrutar de mi beca Erasmus+ PRO»

Se llama Álvaro Guerrero Gómez, estudia en el IES Siglo XXI de Leganés, tiene 18 años, y ha disfrutado de una beca ERASMUS+ PRO, es decir, de larga duración.Esperamos haber puesto nuestro granito de arena para que esta experiencia haya cambiado su vida y sus perspectivas laborales de futuro.

La movilidad de los estudiantes durante 2020 ha sido complicada por las restricciones sanitarias de algunos países, incluso dentro de la Unión Europea. Las salidas se han retrasado, pero finalmente, y cumpliendo con todas las medidas de seguridad, los estudiantes pudieron llegar a sus destinos y disfrutar de las becas que concedemos anualmente junto a SEPIE.

Álvaro ha estado en Maribor (Eslovenia). Durante 145 días, ha estado haciendo prácticas laborales relacionadas con sus estudios de Técnico de Video Disc-Jockey y Sonido. Volvió el pasado 4 de diciembre y pudimos charlar con él en un descanso de sus estudios. Después de esta experiencia, se ha animado a realizar un FP de Grado Superior y ahora está sacando todo el trabajo que han hecho sus compañeros en el primer trimestre.

Nunca perdí la ilusión por disfrutar de mi beca

¿Por qué decidiste solicitar una beca Erasmus+ PRO? ¿Ya lo tenías en mente con anterioridad o ha sido una decisión que tomaste pese a la situación tan complicada que hemos vivido?

Lo cierto es que yo solicité la beca Erasmus+ PRO en septiembre de 2019, y en ese momento no se sabía nada de la COVID-19. Me animé a pedir la beca porque creo que si te gusta lo que estás estudiando y tienes la oportunidad de hacer prácticas es más interesante que sean en un país extranjero.

Pero me cancelaron la salida en marzo, más exactamente el día de mi 18 cumpleaños, ya que la situación epidemiológica se puso muy muy seria. Me llevé una pequeña decepción, porque había estado esperando mucho tiempo ese momento. Aunque la situación aún no se había acabado y España estaba en un momento bastante complicado, puse en una balanza las cosas buenas y las malas y también busqué información sobre el país y como se estaba gestionando la pandemia allí y al final, tirando mucho de corazón y de ilusión, me fui. Nunca se me quitaron las ganas de disfrutar de mi beca cuando tuviera la oportunidad, y no me arrepiento de nada.

¿Cómo ha sido el proceso? ¿Fácil, difícil? ¿Ha sido difícil realizar el papeleo y contactar con la empresa y/o los intermediarios?

La verdad que ha sido facilísimo ya que me han ayudado en todo momento. Las personas encargadas de las becas se ocupan de todos los trámites. Nunca he tenido ningún problema y todo esto es gracias a la buena gestión de Fundación MonteMadrid y de ZNI, que fue la compañía intermediaria en Eslovenia con el trabajo y nosotros.

145 días fuera de casa es casi la mitad del año. ¿Cómo ha sido la adaptación al centro de trabajo y a la vida en el país y qué es lo que más te ha llamado la atención de esta experiencia?

Sorprendentemente, la adaptación fue magnífica en el centro de trabajo. Fue súper buena y súper rápida, ya que desde el primer momento me hicieron sentir uno más. He participado en proyectos y sobre todo Rene Puhar que era mi tutor y jefe de la empresa, me trató especialmente bien.

De la adaptación del país lo que peor llevaba eran los horarios, ya que son bastantes diferentes a los que nosotros tenemos en España. Pero poco a poco te vas haciendo a ellos.

Sé sincero… ¿Crees que la dotación de la beca es adecuada para cubrir todas las necesidades como estudiante de prácticas en el extranjero (alojamiento, transporte y manutención)?

En mi opinión está bastante bien. Te abonan el alojamiento, el bono del autobús y nos dieron un dinero de bolsillo que estaba bastante bien, (siempre pensando en llevar una vida sin lujos). He vivido bien y nunca me ha faltado de nada.

Al volver te has animado a continuar tus estudios con un FP de Grado Superior. Esta decisión de ampliar tu formación, ¿viene determinada por las perspectivas laborales de futuro o está relacionada con tu experiencia en Eslovenia?

En relación con la Formación Profesional de Grado Superior ya lo tenía pensado hacer antes del Erasmus+ PRO. Me parecía que con un FP de Grado Medio no iba a tener la formación un poco más específica para lo que me gustaría que fuera mi futuro, que es fotógrafo y videógrafo.

¿Qué ha sido lo mejor de tu beca Erasmus+ PRO y lo peor?

¡Para mí lo mejor ha sido todo! La gente que he conocido, todo lo que he aprendido tanto profesional como personalmente… Lo peor para mí fue despedirme de los amigos de allí. Sabes que a muchos de ellos no los vas a ver en bastante tiempo y siempre duele un poco, y más ahora que con la COVID-19 no se puede viajar…

¿Por qué animarías a otros estudiantes a pedir una beca Erasmus+ PRO? ¿Qué les recomiendas hacer si se la conceden?

Yo animo a todas las personas a que la pidan si tienen la oportunidad. Cambia totalmente tu punto de vista de la vida en el exterior y además a nivel social y laboral la experiencia es increíble.

Sobre las Becas

Fundación Montemadridimpulsa la Formación Profesional desde 1998. Desde entonces, nuestro programa de becas ha facilitado prácticas laborales en empresas europeas a cerca de 3.200 becarios. A lo largo de sus veinte años de historia, se ha convertido en el más completo de apoyo a la Formación Profesional otorgado por una entidad privada. Su objetivo siempre ha sido promover una capacitación profesional de calidad con dimensión europea, y contribuir así a facilitar la inserción laboral de los jóvenes fomentando una experiencia única a nivel personal.

Desde 2018, hemos ampliado el acceso a las Becas Montemadrid a los estudiantes con necesidades especiales, eliminando las barreras que lo impidan o dificulten, objetivo prioritario de Fundación Montemadrid.