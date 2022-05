Celebramos con Grandes Amigos el Día de la Solidaridad Intergeneracional

“La soledad es muy mala para las personas mayores como yo, y en la pandemia todavía peor. Así que imagínate lo que ha supuesto contar con Araceli para mí… Ha sido mi alegría cada semana”

#MeGustaTodoDeTi promueve la relación entre personas mayores y jóvenes, para aprender mutuamente claves con las que afrontar desafíos comunes agravados por la pandemia.

«Cuando viene hablamos de todo, de la vida, de cómo le ha ido la semana a ella o de cómo voy yo. De lo que ocurre en el mundo y cómo lo vemos cada una. Me hace mucha compañía, lo pasamos muy bien cada vez que viene y aprendemos mucho juntas».

Con más de 80 años, Consuelo tiene problemas de movilidad y le cuesta caminar. Pero, para ella, Araceli es mucho más que una voluntaria en la que encontrar un remedio contra la soledad y un apoyo para salir segura de casa. Araceli sobre todo es una amiga, que le aporta acompañamiento y apoyo afectivo, pero para Consuelo la joven también es una ventana al mundo y a las nuevas formas de ver la vida: a través de la voluntaria, la mayor sigue conectada a una sociedad en constante evolución y a la que quiere seguir contribuyendo, a pesar de que la actual sociedad no tenga en cuenta a menudo a las personas mayores.

«Ser voluntaria de Grandes Amigos acompañando a personas mayores no es como un voluntariado al uso, o al menos yo no siento que estoy haciendo un voluntariado, sino que voy a ver a Consuelo y a estar con ella porque me sale, me apetece. Nos sacamos 50 años y me gusta estar con ella, es mi amiga”.

“Aunque no sea el día de quedar, le llamo por teléfono y le pregunto qué hace, cómo ha pasado el día… o le cuento yo mis cosas y ella me cuenta las suyas, como dos amigas. Al final todo lo que me pasa a mí ella ya lo ha vivido antes. Estoy muy agradecida de todo lo que aprendo y comparto con ella. Me aporta mucho”.

“Me gusta escuchar su opinión, su experiencia, su manera de ver las cosas y su optimismo, a pesar de que las personas mayores no han tenido una vida fácil”.

Si tú también quieres disfrutar de una relación como la de Consuelo y Araceli, infórmate en la Fundación Grandes Amigos, a los que apoyamos junto a CaixaBank en nuestra #ConvocatoriaONG.